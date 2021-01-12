Киев, , 16:39 — REGNUM Официальная позиция Украины по приднестровскому урегулированию остается неизменной, заявил на брифинге 12 января президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с главой Молдавии Майей Санду.

Зеленский заявил, что в ходе переговоров стороны обсудили ситуацию в «Приднестровском регионе Молдовы» и «обменялись мнениями» относительно дальнейших шагов по Приднестровью.

Вместе с тем, глава Украины уклонился от любой конкретики по этому вопросу.

«В очередной раз хочу подчеркнуть, что позиция Украины относительно приднестровского урегулирования является неизменной: мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ», — подчеркнул Зеленский.

После этого тема Приднестровья на брифинге была закрыта.

ИА REGNUMнапоминает, что сразу после победы на президентских выборах Санду заявила, что будет добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья. Эти заявления были горячо поддержаны в Киеве и ожидалось, что тема получит дальнейший импульс в ходе нынешнего визита Санду. Однако в совместном заявлении президенты вообще проигнорировали тему Приднестровья, воздержавшись от любых его упоминаний.