Подгорица, , 16:48 — REGNUM Черногорский дипломат, бывший министр иностранных дел Черногории Бранко Луковац заявил, что глава правительства Здравко Кривокапич, поздравив президента Республики Сербской с Днём Республики, нанёс ущерб дружественным отношениям Подгорицы с Сараево, сообщает 12 января Vijesti.

«Потребуется много усилий и времени, чтобы исправить ущерб, нанесённый отношениям Черногории и Боснии и Герцеговины, а также европейской политике нашей страны». Луковац

Напомним, поздравление со днём энтитета Боснии и Герцеговины Республики Сербской, которое, как сообщается, Кривокапич в телефонной беседе 9 января направил президенту Республики Сербской Жельке Цвианович, вызвало напряжённость в отношениях между Сараево и Подгорицы, а также внутри самой Черногории.

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