Киев, , 16:24 — REGNUM Украинские пограничники задержали мужчину на внедорожнике, который пытался прорваться в Крым через контрольный пункт «Чонгар», сообщает 12 января пресс-центр пограничной службы Украины.

По утверждению пограничников, задержанный мужчина вел себя неадекватно, угрожал сотрудникам, пытался протаранить заграждения автомашиной.

«Водитель внедорожника Nissan X-Trail, житель Запорожья, после въезда на контрольный пункт въезда-выезда закрылся в автомобиле. Он не давал возможности осмотреть транспортное средство и без прохождения контроля отправился на выезд. На выездном шлагбауме водитель дважды пытался протаранить механизм принудительной остановки транспортных средств — болард. После этого пограничники достали запорожца из салона иномарки и задержали его», — указано в сообщении.

Задержанный мужчина передан полицейским.

Мотивы его поступка не уточняются.

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