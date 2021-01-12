Москва, , 16:24 — REGNUM Демократическая партия США должна исключить дальнейшую политическую карьеру Дональда Трампа любой ценой. Об этом 12 января заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов на телеканале «Россия 24».

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"Что касается импичмента, то, скорее всего, Палата представителей за него проголосует, то есть примет решение о необходимости рассмотрения этого процесса в Сенате. Трудно вообразить, что Сенат успеет, во-первых, а во-вторых, что захочет этим заниматься до окончания полномочий Трампа. Действительно, совсем немного времени остаётся. А дальше возникает интересный вопрос: будет ли это рассматриваться потом?» — заявил Лукьянов.

«Я вижу по комментариям американским, что такая возможность допускается. И хотя это звучит абсурдно… ну зачем, если президент уже уйдёт? Но на самом деле не так уж смешно, потому что речь идёт о желании демократов гарантировать, чтобы Трамп не имел права как отрешённый от власти по процедуре импичмента возвращаться на какие-либо федеральные должности потом», — указал он.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.

После этих событий демократы предложили вице-президенту США Майку Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США, чтобы признать президента недееспособным. В противном случае Конгресс США попытается провести импичмент. Ранее Пенс допустил использование 25-й поправки, если президент станет «более нестабильным».

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