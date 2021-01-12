Москва, , 16:18 — REGNUM Вице-президент США Майк Пенс не желает брать ответственность за отрешение Трампа от власти. Об этом 12 января заявил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Фёдор Лукьянов на телеканале «Россия 24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне— все новости»

"Вице-президент Пенс, к которому, собственно, обращены призывы эту 25-ю поправку задействовать, уже сказал, что он этого делать не будет», — заявил Лукьянов.

В поправке речь идёт об отрешении президента от власти по причине его недееспособности, напомнил он

«Хотя у Пенса с Трампом отношения резко ухудшились за последнее время, но войти в историю как человек, который прогнал собственного шефа в последнюю неделю, он не хочет», — указал Лукьянов.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.

После этих событий демократы предложили вице-президенту США Майку Пенсу применить 25-ю поправку к Конституции США, чтобы признать президента недееспособным. В противном случае Конгресс США попытается провести импичмент. Ранее Пенс допустил использование 25-й поправки, если президент станет «более нестабильным».