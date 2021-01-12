Кабул, 12 января 2021, 16:15 — REGNUM О задержании члена группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдула Вахида, готовившего покушение на американского посла в Кабуле, сообщает 12 января Pajhwok.
Одновременно с Вахидом удалось захватить ещё троих боевиков. Спецоперация проводилась в афганской провинции Нангархар. По данным афганских спецслужб, террористы готовили убийство посла и ряда чиновников из правительства Афганистана.
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Напомним, в конце минувшего года зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что афганское крыло ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает наращивать свой потенциал для экспансии в Центральную Азию.
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