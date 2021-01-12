Кабул, , 16:15 — REGNUM О задержании члена группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдула Вахида, готовившего покушение на американского посла в Кабуле, сообщает 12 января Pajhwok.

Одновременно с Вахидом удалось захватить ещё троих боевиков. Спецоперация проводилась в афганской провинции Нангархар. По данным афганских спецслужб, террористы готовили убийство посла и ряда чиновников из правительства Афганистана.

Читайте также: В Афганистане вынесли приговор организатору нападения на университет Кабула

Напомним, в конце минувшего года зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что афганское крыло ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжает наращивать свой потенциал для экспансии в Центральную Азию.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров заявил о подготовке ИГ* экспансии в Центральную Азию