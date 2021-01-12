Киев, , 16:15 — REGNUM В совместном заявление президента Украины Владимира Зеленского и президента Молдавии Майи Санду, которое было сделано по итогам переговоров в Киеве сегодня, 12 января, вообще не упоминается приднестровское урегулирование, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении в общих чертах сказано, что стороны подтверждают уважение Украины и Молдавии к международному праву и его основополагающим принципам.

«Заявляем о взаимной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и республики Молдова в рамках международно признанных границ», — отмечается в документе.

Это единственный пункт в заявлении, который хоть каким-то образом касается приднестровской проблематики.

ИА REGNUM напоминает, что сразу после победы на президентских выборах Санду заявила, что будет добиваться вывода российских миротворцев из Приднестровья. Эти заявления были горячо поддержаны в Киеве и ожидалось, что тема получит дальнейший импульс в ходе нынешнего визита Санду на Украину.