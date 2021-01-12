Куала-Лумпур, , 16:14 — REGNUM Государственная фармацевтическая компания Малайзии Pharmaniaga Bhd подписала соглашение об оптовых закупках вакцины против коронавируса у китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech, сообщает CNN Indonesia.

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Малайзия закупила 23,9 млн доз вакцины против коронавируса у компании Sinovac и другой китайской фармацевтической компании CanSino Biologics. Помимо Китая, Малайзия также намерена приобрести российскую вакцину «Спутник V».

Помимо Малайзии, вакцину Sinovac уже закупили Турция, Индонезия, Чили, Филиппины, Бразилия и Камбоджа.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Малайзии вступили в финальную стадию переговоров с Россией о приобретении вакцины от COVID-19 «Спутник V».

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