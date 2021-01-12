Анкара, , 16:08 — REGNUM Страны НАТО оставили Турцию одну перед угрозой терроризма, Анкара не получает от альянса достаточной помощи. Об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 12 января во время выступления в Анкаре.

Он отметил, что безопасность НАТО и ЕС начинается на восточных границах Турции и Анкара никогда не отказывалась сотрудничать с другими странами альянса для противодействия терроризму. Однако теперь только Турция борется с группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Почему же страны НАТО оставляют нас в одиночестве в борьбе с терроризмом?» — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер также обвинил США в военной поддержке сил самообороны сирийских курдов. По его словам, они получили тысячи грузовиков с оружием и транспортных средств. В Турции эти силы объявлены террористической организацией, которая связана с запрещенной властями Рабочей партией Курдистана.

Как сообщало ИА REGNUM, Эрдоган призвал Евросоюз принять в свой состав Турцию.

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