Москва, , 16:03 — REGNUM Материал издания Business Insider о том, что новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для авианосцев США, вызвал обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 12 января в социальной сети Facebook.

«Истинные возможности нового вооружения России все еще неизвестны, самой России», — поделился Иван И.

Многие пользователи не удивились данному мнению, а скорее поддержали его, отметив, что каждая крупная страна на земном шаре старается обезопасить себя, создавая новые модели вооружения.

«Ничего удивительного, мир меняется. Кто-то строит авианосцы, а кто-то ракеты для их уничтожения, если вдруг. Но не дай Бог», — написал Илья В.

Некоторые комментаторы напомнили о том, что американские авианосцы сами представляют угрозу для других стран, в связи с чем, другие страны пытаются найти способ уничтожить потенциальную угрозу.

«Вот так открытие! Угрозы, насколько мне известно, всегда взаимные. Неужели Business Insider читает, что пусковые установки противокорабельных ракет абсолютно неуязвимые?», — задаётся вопросом Павел С.

Но нашлись и те, кто пришёл к мнению, что Российская Федерация пошла не в том направлении в разработке перспективных вооружений. Они считают, что гиперзвук не удовлетворит требования обеспечения обороноспособности страны.

«Есть большие сомнения, что гиперзвуковые ракеты долетают до цели! С этим столкнулись ещё советские учёные, а потом уже американские! Поэтому США пошли по пути рельсотронов», — считает Евгений А.

Напомним, 12 января издание Business Insider опубликовало материал о том, что новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев.

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