Вашингтон, , 15:51 — REGNUM Источником записей с переговорами людей, чьи голоса были похожи на голоса избранного президента США Джозефа Байдена и бывшего президента Украины Петра Порошенко, был экс-депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко. Об этом сообщила 11 января пресс-служба министерства финансов США.

«Онищенко, скрывающийся от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии предполагаемых аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками, которые Деркач (депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач — ИА REGNUM) опубликовал в период с мая по июль 2020 года для дискредитации официальных лиц США и оказания влияния на выборы в Штатах», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве отметили роль бывшего сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко, который якобы организовывал встречи Деркача с американцами для распространения «ложных заявлений».

В сообщении минфина США упомянут и депутат Верховной рады Александр Дубинский, который тоже принял участие в скандальной пресс-конференции, призванной «увековечить эти и другие ложные нарративы и очернить США».

Напомним, ранее в отношении нескольких украинских физических и юридических лиц были введены санкции США за вмешательство в американские выборы.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил, что последние события в США дискредитировали эту страну как некий образец демократии.

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