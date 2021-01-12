Москва, , 15:40 — REGNUM Законопроект о компенсациях за незаконное лишение свободы внесла в Госдуму депутат от «Единой России» Наталья Костенко, передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

Если закон найдет поддержку большинства парламентариев, в России появятся еще два основания для выплаты компенсаций: незаконное задержание в качестве подозреваемого и неправомерное административное задержание.

Депутат обратила внимание на то, что КоАП предполагает различные меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях (статья 27.1), среди которых наиболее посягающей на права и свободы человека мерой является административное задержание — кратковременное ограничение свободы, максимальный срок которого составляет 48 часов.

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