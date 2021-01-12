Москва, , 15:48 — REGNUM Заявление представителей российской дипмиссии в Вашингтоне о том, что США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джозефа Байдена 20 января, вызвало реакцию в интернете. Пользователи выразили своё мнение 12 января в социальной сети Facebook.

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»Так вот, кто реально помогал Байдену стать президентом! Владимир Путин, сильный ход!», — шутит Anatoly V.

Некоторые комментаторы восприняли данное сообщение, как надежду на долгожданное выстраивание партнёрских отношений между Россией и США.

«Конечно, необходимо представителям посольства России пойти на инаугурацию нового президента США и сделать вежливый тон взаимоотношений между государствами. А дальше будет видно, как пойдут события, в мирных или иных руслах», — считает Berkinbay B.

Но нашлись и те, кто указал на то, что если бы Россию пригласили на инаугурацию президента Дональда Трампа, то данного политика «уничтожили» бы в информационном поле. Они уверены, что политическая система США обладает потрясающей двуличностью.

«Значит, Трампу наладить отношения с Россией было не позволительно, а Байдену можно?! Прикольно. Как же так-то?!», — задаётся вопросом Игорь Б.

Отдельные пользователи уверены, что таким образом Вашингтон хочет «легитимизировать выборы», на которых Джозеф Байден выиграл президентскую гонку. Они считают, что те фальсификации, которые были выявлены в ходе голосования, попросту уничтожили репутацию выборной системы США.

«Хотят легитимировать свои псевдовыборы присутствием России. Самое лучшее, это не признать результаты тем самым поставить штаты на уровень стран третьего мира. Пусть кувыркаются. Всё равно налаживать отношение сейчас не время, а вот поставить на место этих выскочек — в самый раз», — поделился мнением Boris S.

Напомним, 12 января власти США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена 20 января.