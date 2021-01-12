Анкара, , 16:06 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 12 января на встрече с послами стран ЕС в Анкаре заявил, что 2020 год был напряжённым с точки зрения отношений между Турцией и ЕС. Однако, по его словам, многие противоречия были искусственно созданными. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

Он отметил, что, укрывшись под предлогом солидарности, повестка дня Турция — ЕС была злоупотреблена. Этот подход, с одной стороны, подрывает наши глубоко укоренившиеся отношения, а с другой — нарушает позиции ЕС, как глобального актора.

По его словам, наиболее конкретным показателем такого подхода, который можно назвать «стратегической слепотой», является вопрос Восточного Средиземноморья и Кипра. Мы столкнулись с вопиющей предвзятостью со стороны ЕС по вопросу месторождений Восточного Средиземноморья и Кипрской проблемы, отметил он.

Президент Турции добавил, что «мы должны превратить Восточное Средиземноморье в пространство сотрудничества, а не соперничества. Мы призываем Грецию отказаться от всех тех мер, которые обострили напряженность. Афины в последние годы нарушают воздушное пространство и посягают на близлежащие острова. ЕС должен провести соответствующую оценку этих действий».

Напомним, в конце августа-начале сентября 2020 года отношения между Грецией и Турцией резко обострились. Власти Афин недовольны тем, что турецкое судно Oruç Reis организует сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной.