Киев, , 15:32 — REGNUM События в Соединённых Штатах Америки показали, что страна принадлежит не американцам, а олигархам и транснациональным корпорациям. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 12 января в эфире телеканала «112.ua».

"Те события, которые произошли с президентом Трампом (действующим президентом США Дональдом Трампом — ИА REGNUM) и его сторонниками, явно продемонстрировали, что и в Америке государство не принадлежит американскому народу, что и Америка управляется не правительством, не президентом, а группой олигархов, несколькими транснациональными компаниями», — сказал украинский парламентарий.

Он отметил, что американские олигархи и транснациональные компании имеют триллионные прибыли и готовы ради них пойти на любое преступление, уничтожив любого, кто попытается им помешать.

Кузьмин добавил, что Украина находится под внешним управлением «иностранных аферистов», связанных с США.

«Нас пытались убедить в том, что США — это и есть тот самый светоч демократии, это та самая витрина демократии, это тот эталон демократического государства, к которому Украина должна стремиться», — рассказал депутат.

Он подчеркнул, что после событий в США эта иллюзия рухнула окончательно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США решили ввести санкции против ряда граждан Украины, которые якобы вмешивались в американские выборы. Все эти люди так или иначе причастны к распространению аудиозаписей, компрометирующих избранного президента США Джозефа Байдена.

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