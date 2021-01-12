Киев, 12 января 2021, 15:32 — REGNUM События в Соединённых Штатах Америки показали, что страна принадлежит не американцам, а олигархам и транснациональным корпорациям. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин 12 января в эфире телеканала «112.ua».
Он отметил, что американские олигархи и транснациональные компании имеют триллионные прибыли и готовы ради них пойти на любое преступление, уничтожив любого, кто попытается им помешать.
Кузьмин добавил, что Украина находится под внешним управлением «иностранных аферистов», связанных с США.
Он подчеркнул, что после событий в США эта иллюзия рухнула окончательно.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США решили ввести санкции против ряда граждан Украины, которые якобы вмешивались в американские выборы. Все эти люди так или иначе причастны к распространению аудиозаписей, компрометирующих избранного президента США Джозефа Байдена.
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