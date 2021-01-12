Варшава, , 15:29 — REGNUM Государственный секретарь министерства по делам цифровых технологий Польши Адам Андрушкевич сообщил журналистам, что в его ведомстве готовят изменения в закон об интернете, которые станут реакцией на блокировку страниц президента США Дональда Трампа в популярных социальных сетях. Об этом 12 января сообщает Polskie Radio 24.

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»События в США стали для нас сигналом, который нельзя игнорировать. В Польше необходимо гарантировать свободу слова», — заявил Андрушкевич.

Он также добавил, что блокировка аккаунтов президента США Дональда Трампа, среди прочего в Facebook и Twitter, это «недопустимый шаг» и «атака на свободу слова».

«Технологические гиганты явно перешли черту, которая была установлена, когда международное сообщество согласилось с тем, что оно будет на стороне демократии и обеспечит свободу каждому человеку», — подчеркнул польский госсекретарь.

На его взгляд, исправить сложившуюся ситуацию сможет лишь подчинение правил работы социальных сетей национальным и международным законам. «Необходимо создать правовые рамки, в которых технологическим гигантам придется двигаться. Ключевой вопрос — защитить данные конфиденциальных пользователей платформы и свободу слова и мнений в сети. Мы в Польше сделаем шаг в данном направлении, представив в текущем квартале проект изменений в закон об интернете», — заключил Андрушкевич.