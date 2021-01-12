Москва, , 15:27 — REGNUM Решение действующего президента США Дональда Трампа ввести режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джозефа Байдена 20 января, вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 12 января в социальной сети Facebook.

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«Для Америки и американцев он сделал многое, поднял экономику, дал многим безработным работу, начал экономическую войну с Китаем для отстаивания интересов Америки. Но вот демократические силы с прессой сделали свое чёрное дело», — пишет Олег Т.

Многие пользователи отметили, что решения Трампа на своём посту разительно отличают его, как от своих предшественников, так и от политической системы США как таковой. Они считают данного политика уникальным.

«Трамп, действительно не как, все американские политики. Он, в отличие от них, верил в свои предвыборные обещания — осушить вашингтонское болото. Верил в справедливость выборов, верховный суд, американскую демократию и свободу слова. Он не политик, он как многие простые граждане США. Но это урок для их всех о вере в свою исключительность светоча демократии. А сейчас идёт охота на ведьм», — считает Андрей А.

Некоторые комментаторы не поняли, зачем обеспечивать безопасность во время инаугурации. По их видению, голосование уже закончилось, и народ Соединённых Штатов сделал свой выбор.

«Выборы же прошли? Что ещё нужно то?», — задаётся вопросом Евген М.

Нашлись и те, кто отнёсся к ситуации с юмором. По их видению, режим ЧС был введён по причине того, что Байден пригласил на церемонию представителей России. Другие же наоборот, предположили, что такой визит мог стать ответом на режим ЧС в Вашингтоне.

«Видимо поэтому Байден Владимира Путина пригласил», — написала Вера Г.

Напомним, 12 января действующий президент США Дональд Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне, чтобы обеспечить безопасность во время инаугурации победителя выборов демократа Джозефа Байдена 20 января.