* Талибы — запрещённая в России организация

Москва, , 15:23 — REGNUM Дохийское соглашение является «разумным способом для того, чтобы покончить с войной» в Афганистане, и радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намерено полностью выполнять его условия. Об этом 12 января заявил официальный представитель этой запрещённой в России организации Забиулла Муджахид.

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По его словам, изначально инициатором соглашения выступил Вашингтон, так как США нуждались в этом соглашении. Муджахид подчеркнул, что Дохийское соглашение «должно быть реализовано».

«Следующее правительство США должно выполнить его, и война должна закончиться, — заявил в беседе с РИА Новости представитель талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ). — В любом случае, мы привержены делу, с нашей стороны нет никаких проблем».

Он добавил, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), продолжит следить за выполнением этого соглашения.

«Наши усилия будут заключаться в его полном выполнении, это соглашение отвечает интересам как Соединённых Штатов, так и афганского народа», — заключил Муджахид.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов не исключил, что с приходом к власти в Соединённых Штатах демократа Джозефа Байдена в ситуации с урегулирование в Афганистане могут произойти некоторые перемены. Однако, по его словам, кардинальных перемен ждать не стоит.