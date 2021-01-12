Киев, , 15:18 — REGNUM Украинский президент Владимир Зеленский не нуждается в менторских поучениях, тем более со стороны всё более теряющего связь с реальностью Александра Лукашенко. Об этом 12 января в эфире украинского телеканала «1+1» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Поводом для заявления главы МИД Украины стало интервью Лукашенко телеканалу «Россия 1», в котором белорусский политик сообщил ведущей Наиле Аскер-заде, что Зеленский — «молодой президент», при этом «здравый» и «обучаемый». Лукашенко также указал на возможную причастность украинских спецслужб к подрывной деятельности, которую осуществляют страны Запада.

По мнению украинского министра, Зеленский «является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными».

Кулеба сообщил украинским телезрителям, что Лукашенко — «известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями».

«Однако чем далее, тем более они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», — добавил глава МИД Украины.

Напомним, официальный Киев присоединился к режиму санкций, введённым Евросоюзом и США в отношении официального Минска после фальсификации белорусских президентских выборов 2020 года. При этом украинская сторона не применила к Минску экономических санкций и даже возобновила импорт белорусской электроэнергии.

Ранее МИД Украины заявлял, что не будет называть Лукашенко президентом. В ответ МИД Белоруссии заявил об «удивлении» несвободой официального Киева.

Читайте новости сюжета: Дипломатические скандалы