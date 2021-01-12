Киев, , 15:20 — REGNUM Правительство Украины и «Нафтогаз» искусственно создали нынешний тарифный кризис, поставивший за грань выживания миллионы украинцев, заявил 12 января в своем комментарии украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

Эксперт отметил, что у «зеленой» власти нет пределов циничности, алчности и некомпетентности, поскольку сейчас, после начала стихийных бунтов, власть начала имитацию «борьбы» с кризисом, который сама же и создала.

Корнейчук уверен, что на самом деле тарифный кризис, вызванный завышенными в разы «рыночными» ценами, прогнозировался еще с лета, но он был отложен из-за местных выборов, которые прошли в стране в конце октября.

«Перед осенними местными выборами власть боялась озвучить свои тарифные коррупционные аппетиты, чтобы окончательно не растерять рейтинг… а с ноября стоимость газа начала расти уже в разы. И вышла просто на неподъемные цифры для украинцев с января — 10−12 грн (за кубометр, для сравнения летом было 4−5 грн). Плюс — с января власть увеличила в два раза стоимость доставки газа, не забыв и отменить льготный тариф на электроэнергию», — заявил эксперт.

Политолог считает, что президенту Зеленскому пора определиться, поддерживает ли он тех политиков и чиновников, которые окончательно угробят страну. Резюмируя, Корнейчук добавил, что ответственность за их антисоциальные действия в глазах людей всё равно несет президент.

ИА REGNUM напоминает, что 2021 год на Украине начался массовыми акциями протеста в ряде регионов страны из-за новых высоких цен на энергоносители. В рамках акций протеста люди даже перекрывали крупнейшие международные трассы.

11 января в офисе президента состоялось совещание при участии Владимира Зеленского, на котором он потребовал от правительства обеспечить «справедливую цену» на газ. Ситуация усугубляется тем, что, согласно обязательствам перед МВФ, официальный Киев не может вернуть государственное регулирование цен на газ.