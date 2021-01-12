Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Администрация действующего президента США Дональда Трампа собирается представить план для ускорения темпов проведения вакцинации от COVID-19 в США. Об этом 12 января сообщает портал Axios.

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Согласно этому плану, пройти прививку смогут все жители Соединенных Штатов возрасте более 65 лет, также вакцинироваться смогут все взрослые жители страны из из групп риска по сопутствующим заболеваниям.

Кроме этого, ведется обсуждение возможности увеличения количества прививочных центров. При этом также может быть изменен подход к обеспечению вакциной, теперь планируется использовать весь имеющийся запас вакцины и не держать дозу для повторного проведения прививки в резерве.

По данным портала, все эти действия говорят о том, что стратегия методов распространения вакцины меняется и переходит от строгой системы приоритетов по степени риска к ускоренным темпам вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на территории США выявлено в общей сложности свыше 22,5 млн случаев заражения коронавирусом при свыше 374,7 тыс. скончавшихся от COVID-19.