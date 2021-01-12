Киев, 12 января 2021, 15:10 — REGNUM Президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду договорились создать совет, который будет формировать стратегию отношений между странами. Об этом заявил Зеленский 12 января во время брифинга по итогам встречи.
Зеленский подчеркнул, что страны намерены возобновить диалог, а также назвал основные приоритетные сферы: энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве началась встреча лидеров двух стран. Далее ожидается проведение переговоров делегаций и подписание двусторонних документов.
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