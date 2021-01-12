Киев, , 15:10 — REGNUM Президенты Украины и Молдавии Владимир Зеленский и Майя Санду договорились создать совет, который будет формировать стратегию отношений между странами. Об этом заявил Зеленский 12 января во время брифинга по итогам встречи.

«Мы договорились создать президентский совет, в рамках которого мы будем формировать стратегию и координировать наши действия для решения задач двусторонней повестки дня», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что страны намерены возобновить диалог, а также назвал основные приоритетные сферы: энергетика, инфраструктура, транспорт и транзит.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве началась встреча лидеров двух стран. Далее ожидается проведение переговоров делегаций и подписание двусторонних документов.

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