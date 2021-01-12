Саратов, , 15:18 — REGNUM В правительстве Саратовской области 12 января состоялось представление нового главного федерального инспектора региона Виталия Сластного. В режиме видеоконференции его представил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Ранее Сластной замещал должность федерального инспектора в Московской и Саратовской областях. По словам полпреда, он хорошо изучил регион, понял его проблемы и специфику. Главному федеральному инспектору совместно с региональным правительством предстоит противодействовать распространению коронавирусной инфекции, реализация национальных проектов в области, улучшение качества жизни граждан. Основными приоритетами в работе Сластного станут обеспечение детей местами в детсадах и горячим питанием в школах, восстановление прав обманутых дольщиков, благоустройство и содержание территорий.

ИА REGNUM напоминает, Виталий Сластной стал федеральным инспектором Саратовской области в июне 2020 года. С 1989 по 2015 годы он служил в органах безопасности. Имеет воинское звание — полковник. В 2015 году был назначен федеральным инспектором по Московской области.