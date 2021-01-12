Киев, , 15:07 — REGNUM Только политик с такими мизерными достижениями, как Арсений Яценюк, мог взяться за заказ от американских спонсоров по нападкам на лидера оппозиции Виктора Медведчука без угрозы для своего рейтинга.

Об этом заявил 12 января в своем комментарии политический эксперт Владислав Мулык, анализируя последние внутриполитические события.

Эксперт саркастически напоминает, что Яценюк — это «великий специалист от политики, автор высказывания «куля в лоб», строитель дырявой стены на границе с Россией, главный по «а то Путин нападет» и «русские танки в Киеве», идеолог Майдана» ‑ и имено он сейчас призвал власти защитить страну от «угрозы со стороны Медведчука».

«Чем же обидел Виктор Медведчук заслуженного политика, спросите вы? Оказывается, глава политсовета ОПЗЖ прокомментировал беспорядки в США, с которыми, по мнению Яценюка, Украина должна усиливать партнерство. Не смейте говорить ничего о политическом кризисе в Штатах, о захвате Капитолия, о человеческих жертвах, — это все враки и «шаманские заклинания» (согласно цитате Яценюка)», — отметил эксперт.

Политолог констатировал, что угроза со стороны Медведчука, который выступает за мир в Донбассе, снятие санкций с украинских предприятий, производство на Украине вакцины от коронавируса и предлагает конкретный путь для снижения тарифов на газ, волнует не только Яценюка, а многих организаторов Майдана и приспешников Сороса.

«Но только репутация Яценюка настолько отсутствует, а достижения на государственных должностях настолько мизерны, что он может выполнить заказ от американских спонсоров без угрозы для своего рейтинга. Как говорится, если у вас нету тети, то вам ее не потерять. Но хоть повеселил аудиторию, и на том спасибо», — резюмировал Мулык.

ИА REGNUM напоминает, что 5 января экс-президент Украины и лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко в эксклюзивном интервью телеканалу «Прямой» признал возможность того, что вскоре Виктор Медведчук станет премьер-министром Украины. Этот же сценарий в настоящий момент обсуждают украинские СМИ.