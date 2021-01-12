Брюссель, , 15:07 — REGNUM Сертификация российской вакцины «Спутник V» в Евросоюзе не запрашивалась производителем данного препарата, однако эта компания находится в контакте с Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА). Об этом 12 января рассказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер.

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«По российской вакцине я могу сказать только, что (производящая препарат — ред.) компания находится в контакте с ЕМА, но не запрашивала сертификацию вакцины для рынка ЕС», — сказал Де Кеерсмакер в ответ на вопрос о том, могут ли быть расширены поставки препарата «Спутника V» в какие-либо другие страны ЕС, кроме Венгрии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), являющееся лекарственным регулятором Евросоюза, получило заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca.