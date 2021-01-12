Лондон, , 14:57 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» является «чрезвычайно опасным» проектом, против которого необходимо ввести санкции. Об этом заявил британский парламентарий-консерватор Дэниэл Кочински.

«Нас больше не сдерживает членство в ЕС, мы должны следовать за нашими американскими друзьями и вводить санкции против любой компании, вовлеченной в строительство «Северного потока — 2», — сказал Кочински, выступая в палате общин.

По его словам, газопровод «чрезвычайно опасен», поскольку ставит британских партнеров по НАТО «под значительное дополнительное давление Москвы». Кроме того, газопровод делает страны НАТО «уязвимыми перед дополнительным энергетическим шантажом, который Россия успешно использовала в прошлом».

Как сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2» столкнулся с серьезными сложностями — США стали грозить санкциями всем компаниям, которые в нём участвуют. Это привело к тому, что строительство газопровода притормозилось примерно на год. Сейчас строительство возобновилось, но угроза санкций сохраняется.

Ранее СМИ писали, что победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к эскалации газовой войны в непосредственной близости от Швеции из-за газопровода «Северный поток — 2».

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