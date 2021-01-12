Киев, , 15:00 — REGNUM Пройдет совсем немного времени, и запущенные правительством Украины «космические тарифы» ЖКХ и цены на энергоресурсы окончательно добьют рынки и сбережения людей, заявил в своем комментарии 12 января украинский экономист Александр Гончаров.

Эксперт прогнозирует, что вскоре «денежный поток» совсем ослабнет, а государственная кубышка закончится. По его мнению, офису президента Зеленского и правительству никак не удается смягчить негативный фон последних дней.

«Власти пытаются показать украинцам, что колоссальные проблемы энергетического кризиса и локдауна в стране находятся под контролем и самое худшее может произойти только в случае атаки на вертикаль власти… Однако, в сказки «Слуг народа» уже никто не верит. Уже всем ясно, что это они сами раскачивают лодку, так как пришли в политику, не зная и не понимая её законов, спуская бюджетные деньги либо в свой личный, либо в карман олигархов», — заявил Гончаров.

Экономист отмечает, что люди сами согласились на установление в стране олигархата и формирование «жадной, тупой, циничной власти».

«А сейчас уже некому жаловаться. В Кабмине какие цены и тарифы захотят нарисовать — такие и нарисуют… И снова майдан, на этот раз — тарифный? Я не против справедливых протестов — но когда начнем выходить из бюджетного кризиса, запуская экономику и инвестиционный процесс, чтобы наполнить госказну?», — задается вопросом специалист.

В завершение Гончаров отмечает, что разорение до трети украинских компаний и предприятий в этом 2021 году обернется значительным ущербом для экономики страны в целом.

ИА REGNUM напоминает, что после масштабных протестов из-за подорожания газа в ряде регионов Украины на совещании вечером 11 января президентВладимир Зеленскийпоставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

После совещания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у правительства Украины есть два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы на газ.

Эксперты отмечают, что возврат Украины к схеме государственного регулирования цены на газ приведет к значительным проблемам с «западными партнерами» страны, в первую очередь — с МВФ.