Гавана, , 14:44 — REGNUM Наглое манипулирование важным для современной международной жизни понятием, применяемое США в отношении Острова Свободы, говорит о том, что Куба остаётся сильным и опасным для американского империализма и международного глобализма противником, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 12 января, комментируя высказывания главы МИД Кубы Бруно Родригеса.

Ранее Родригес осудил решение США включить Кубу в список государств, спонсирующих терроризм, и назвал обозначение своей страны спонсором терроризма «лицемерным и циничным».

« Включение Госдепартаментом США Кубы в список «стран — спонсоров терроризма» говорит, в моём понимании, как минимум о двух вещах.

Во-первых, США продолжают использовать понятие терроризма в качестве инструмента борьбы со своими политическими противниками по всему миру. В этой связи наше сотрудничество с ними по данному вопросу может быть лишь условным, Россия должна всякий раз оговаривать этот термин, вносить ясность в то, какой «терроризм» имеется в виду, чтобы не оказаться по другую сторону фронта от своих друзей и союзников.

Во-вторых, наглое манипулирование важным для современной международной жизни понятием, применяемое Вашингтоном в отношении Острова Свободы, говорит о том, что Куба остаётся сильным и опасным для американского империализма и международного глобализма противником. Это так, прежде всего, в Латинской Америке (а это ни много ни мало полтора континента!), но не только там — по всему миру. Куба их противник в том, что продолжает являть достойный пример организации справедливого общества, способного дать не только самому себе, но и другим народам мира бесплатное образование, бесплатную медицинскую помощь, поддержку в развитии народного хозяйства, братское содействие в защите безопасности и суверенитета…