Афины , , 14:59 — REGNUM Премьер-министр Греции Кирьакос Мицотакис направил письмо главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением ввести сертификат вакцинации от COVID-19 для облегчения поездок между государствами-членами для людей, вакцинированных против коронавируса. Об этом сообщает AMNA 12 января.

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«Необходимо срочно принять общее понимание того, как должен быть структурирован сертификат о вакцинации, чтобы он был принят во всех государствах-членах», — отметил в письме Мицотакис, который надеется поднять этот вопрос на саммите ЕС 21 января.

Он добавил, что хотя такой процесс может показаться простым, практика показывает, что «что существует настоятельная необходимость в мобилизации всего ЕС на высоком уровне для продвижения вперед».

"Обеспечение как можно более быстрого восстановления свободы передвижения является, по необходимости, фундаментальным приоритетом для всех нас», — говорит Мицотакис.

Премьер-министр Греции добавил, что Афины не собираются делать вакцинацию обязательным условием для поездок. Но, говорит он, люди, которые вакцинированы, должны быть свободны в передвижениях. Сертификат, по его словам, также «послужит позитивным стимулом для того, чтобы граждане могли пройти вакцинацию».