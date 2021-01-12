Москва, , 14:37 — REGNUM Спикер Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин поздравил председателя Жогорку Кенеша Киргизии Таланта Мамытова с успешно прошедшими выборами президента страны и референдумом по форме правления.

«Наблюдатели, работавшие в Киргизии в том числе по линии ПА ОДКБ, отметили прозрачность и конкурентность состоявшихся выборов», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Также Володин и Мамытов обсудили вопросы развития межпарламентских отношений России и Киргизии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 10 января в Киргизии состоялись досрочные выборы президента, а также референдум, на котором граждане выбирали форму правления в стране — президентскую или парламентскую. На пост главы государства претендовали 17 кандидатов, победу одержал Садыр Жапаров.

Читайте ранее в этом сюжете: ПА ОДКБ и Госдума направят наблюдателей на выборы в Киргизию