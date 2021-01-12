Киев, , 14:48 — REGNUM В делегации Украины в ПАСЕ сменился руководитель — вместо представителя «Слуги народа» Елизаветы Ясько этот пост заняла депутат этой же политической силы Мария Мезенцева.

Соответствующее решение было утверждено вечером 11 января после более чем трехчасовой дискуссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно открытой информации, за Мезенцеву проголосовали 10 членов делегации от «Слуги народа», два представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» и депутаты группы «За будущее». При этом представители «Европейской солидарности», «Голоса», «Батькивщины» и некоторые «Слуги народа» не голосовали за предложенную кандидатуру.

Ясько заявила, что остается членом делегации, представителем комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ и членом политгрупы Европейской народной партии.

Также она признала, что у нее возникли «серьезные разногласия» с некоторыми коллегами из «Слуги народа», которые, по словам Ясько, «прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с её идеалами и убеждениями».

«Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции… К этому добавилось откровенное преклонение перед российской повесткой дня», — отметила экс-глава делегации.

Сама Мезенцева назначение еще не прокомментировала, но замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что нового главу делегации «хорошо знают в ПАСЕ и в других делегациях и дипломатических кругах», поскольку в Раде она занималась международной деятельностью».

ИА REGNUM напоминает, что Ясько возглавила делегацию в ПАСЕ в сентябре 2019 года. До этого, при президенте Порошенко, предыдущий состав делегации Рады устроил демарш и отказался работать на заседаниях Ассамблеи из-за якобы пророссийских взглядов лидеров ПАСЕ.