Анкара, , 14:40 — REGNUM Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу 12 января на встрече с послами стран ЕС в Анкаре заявил, что Турция привержена проведению реформ, в чём ЕС должен её поддержать. Он добавил, что Турция видит своё будущее в Европе. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Чавушоглу подчеркнул решимость Турции провести необходимые реформы и указал, что декабрьский саммит ЕС открыл новые возможности для его страны.

«Наши основные ожидания от 2021 года — восстановить наше сотрудничество на основе конкретной повестки дня, возродить взаимное доверие, продолжить работу над достижением общих целей. В связи с этим мы ожидаем начала переговоров по восстановлению таможенного союза, предоставлению визового режима турецким гражданам, налаживанию миграционного сотрудничества в изменившихся условиях, установлению диалога на высшем уровне, возобновлению переговоров о членстве, налаживанию сотрудничества по вопросам безопасности и борьбы с терроризмом», — отметил Чавушоглу.

Обращаясь к послам Чавушоглу напомнил, что на прошлой неделе с послами стран-членов АСЕАН он обсудил региональные и глобальные вопросы. Он отметил, что эти встречи с послами стран разных географических регионов отражают суть «360-градусной» многовекторной внешней политики Турции.

Напомним, 6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции до тех пор, пока ее власти не внесут поправки в конституцию. За последние три года представители Брюсселя и стран — членов Евросоюза на разных уровнях не раз заявляли о том, что действия Турции отдаляют от вступления в ЕС.