Вьентьян, , 14:38 — REGNUM Власти Лаоса ведут с Россией переговоры о возможности приобретения российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом 12 января сообщили в посольстве РФ в данной стране.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

«Лаос ведет переговоры с Россией», — приводит РИА Новости слова представителя российского посольства в Лаосе.

Также он уточнил, что лаосская сторона хотела бы приобрести в течение года два миллиона доз российского препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры об условиях и объемах возможных поставок вакцины от COVID-19 «Спутник V» ведут с партнерами из России компании из Афганистана.