Москва, , 14:30 — REGNUM С приходом к власти в Соединённых Штатах демократа Джозефа Байдена в ситуации с урегулирование в Афганистане могут произойти некоторые перемены. Этого не исключил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго Департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

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«Смена администрации США, вероятно, окажет влияние на процесс мирного урегулирования ситуации в Исламской Республике Афганистан», — сказал в интервью РИА Новости представитель российского внешнеполитического ведомства.

Однако кардинальных изменений в ситуации дипломат не ожидает. По его словам, это могут быть изменения параметров вывода американских войск. При этом Кабулов подчеркнул, что замена регулярных вооружённых сил США на частные военные компании «было бы ошибкой».

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"Не исключаем, что Джозеф Байден может внести коррективы в решение предыдущей администрации о выводе американских войск из Афганистана, однако вряд ли речь будет идти о кардинальных переменах», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, будучи кандидатом в президенты США, Джозеф Байден заявлял, что не стремится нарастить количество военных США в Афганистане.

Добавим, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что победа Байдена на выборах президента США не внесла определённости в тему Афганистана. По его словам, возможность совместных действий России и США по Афганистану — это открытый вопрос.