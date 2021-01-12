Вашингтон, , 14:27 — REGNUM После беспорядков в Вашингтоне Deutsche Bank и Signature Bank отказались от сотрудничества с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Bloomberg.

Следите за развитием событий в трансляции: «Инаугурация президента США и режим ЧС в Вашингтоне— все новости»

По данным издания, Deutsche Bank прекратило все деловые отношения с Трампом и его компанией Trump Organization. Задолженность американского лидера перед этим банком составляет более $300 млн, он должен их выплатить до 2024 года.

В свою очередь Signature Bank после прошедших беспорядков закрыл два личных счета Трампа, на которых находилось порядка $5,3 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.

Читайте также: Захват Капитолия поможет демократам скрыть нарушения на выборах — мнение