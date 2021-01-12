Вашингтон, , 14:32 — REGNUM В настоящее время в Палате представителей США активно ведется работа по предъявлению обвинений президенту страны Дональду Трампу в рамках процесса импичмента.

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В свою очередь, в эфире шведского телеканала SVT профессор Уппсальского Университета Даг Бланк, специализирующийся в области североамериканских исследований, считает, что Трампа будут помнить как одного из самых противоречивых президентов в истории США. Однако его политическая карьера после передачи власти Джозефу Байдену не закончится.

«В США много времени тратится на составление списков популярных президентов. Дональд Трамп, вероятно, окажется внизу этих списков», — заявил Бланк.

Традиционно, подчеркнул профессор, президенты США уходят на пенсию после истечения срока своих полномочий. Однако Трамп, скорее всего, нарушит традицию.

«Он продолжит свои попытки влиять на политику, не в последнюю очередь потому, что у него очень много лояльных сторонников в рядах Республиканской партии», — объяснил Бланк.

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