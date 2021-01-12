Сеул, , 14:24 — REGNUM 13 января члены правительства Южной Кореи начнут ежегодные консультации с представителями Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщает Aju Business Daily со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов страны.

По их словам, в консультациях, которые пройдут в формате видеоконференции и продлятся до 28 января, примут участия представители Банка Кореи, Комиссии по финансовым услугам, Службы финансового надзора, Корейского института развития (KDI), Корейского института государственных финансов (KIPF), а также представители других исследовательских учреждений.

Известно, что в рамках встречи стороны обсудят экономическую ситуацию в стране, а также реакцию Сеула на пандемию коронавируса.

Итоги консультаций будут объявлены 28 января в ходе брифинга.