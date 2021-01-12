Бишкек, 12 января 2021, 14:16 — REGNUM В Киргизии арестовали начальника Таласского районного управления социального фонда, пытавшегося подкупить сотрудника местных спецслужб. Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности сегодня, 12 января.
Чиновник предлагал представителю антикоррупционной службы взятку в размере 70 тысяч сомов (62 тысячи рублей) за прекращение расследования возбужденного против него уголовного дела.
В ведомстве отмечают, что АКС ГКНБ расследует факт присвоения работниками соцфонда бюджетных денег, выделенных на командировочные расходы.
Задержанный высокопоставленный сотрудник социального фонда Киргизии водворен в изолятор временного содержания.
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