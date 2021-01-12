Берлин, , 14:23 — REGNUM Возможность продления режима жестких мер карантина, связанных с пандемией коронавируса, на территории Германии еще на 2−2,5 месяца не исключила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом 12 января сообщает издание Bild со ссылкой на источник.

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По словам источник, на одной из закрытых встреч немецкого правительства Меркель заявила, что новый «британский» штамм коронавируса является очень опасным и потому власти страны должны сделать все от них зависящее, чтобы число новых заразившихся не стало снова расти по экспоненте.

«Нам нужно еще 8−10 недель жестких мер», — заявила канцлер Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 декабря минувшего года на территории Германии введен жесткий локдаун и потому не работают торговые точки, кроме продовольственных и продающих жизненно необходимые товары магазинов. Также закрыты парикмахерские, музеи, театры, косметические салоны. Обучение в школах проходит в удаленном режиме.