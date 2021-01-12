Москва, , 14:07 — REGNUM За классное руководство в России доплаты платят пока что только в общеобразовательных школах, но это практика будет расширена. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Только в общеобразовательных школах. Что касается доплат в техникумах, этот вопрос мы в правительстве решаем», — заявил Кравцов.

Он выразил надежду, что в 2021 году в этом направлении определённые шаги будут сделаны.

«У нас в прошлом году принята стратегия развития среднего профессионального образования, мы синхронизируем программы подготовки в колледжах, а в колледжи после 9-го класса идут 60% выпускников, и достаточно большой интерес к техническим специальностям», — указал министр.

«Очень важно, чтобы самореализовывались ребята и трудоустраивались по той специальности, по которой они заканчивают колледж, в своём городе, в регионе», — подчеркнул он.