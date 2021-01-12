Киев, 12 января 2021, 14:11 — REGNUM В Киеве в Мариинском дворце началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Молдавии Майи Санду. Об этом сообщил 12 января телеканал 112.ua.
После официальной церемонии встречи лидеры двух государств представили членов украинской и молдавской делегаций.
Отметим, что во время обхода солдат почётного караула Санду поприветствовала их речёвкой украинских нацистов «Слава Украине!».
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В данный момент проходят переговоры президентов, после чего состоятся переговоры двух делегаций.
Напомним, в рамках визита Санду на Украину ожидается подписание ряда двусторонних документов.
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