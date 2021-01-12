Москва, , 13:57 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил начать поэтапный отказ от единого государственного экзамена (ЕГЭ), передает корреспондент ИА REGNUM 12 января.

«Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ — его нужно сделать добровольным. Тех, кто осознанно не планирует поступать в вуз, а хочет, к примеру, получить среднее специальное образование по востребованной профессии, нужно освободить от сдачи ЕГЭ. Не нужен такой экзамен и тем, кто, напротив, планирует поступать в ведущие вузы страны, где проводят собственные вступительные испытания», — заявил Миронов.

По его мнению, в Минпросвещения не замечают очевидных проблем, главная из которых — снижение уровня образования школьников.

Кроме того, по словам депутата, ЕГЭ фактически стал инструментом для выкачивания денег из родителей.

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