Москва, , 14:05 — REGNUM Заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, в котором она предложила переименовать республику, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Пользователи оставили свои комментарии 12 января в социальной сети Facebook.

«Правильно. Грузия теперь Джорджия. Назовите тогда Белоруссию Оклахомой», — шутит Надежда Х.

Многие пользователи выразили своё крайнее возмущение подобной инициативой. Они уверены, что Тихановской, которая находится в Литве, не стоит выносить на общее обсуждение подобные вопросы, так как она не имеет на это никакого морального права.

«Извините за грубость, но какой нужно быть ид…, чтобы собственную страну переименовать. Причём предложила кому? Литве! Господи, откуда только берутся такие?», — задаётся вопросом Валентина Ц.

Некоторые комментаторы предложили Тихановской в первую очередь переименовать Литву, ведь на данный момент она проживает именно в этой стране. Они считают, что данный политик не может диктовать условия стране, из которой она уехала.

«А почему не Литву переименовать? Она же там живет! И причём здесь Белоруссия? Где живет, там пусть и гадит», — поделилась мнением Евгения С.

Отдельные пользователи предположили, что после подобных идей от Тихановской отвернётся большое количество её сторонников. Они уверены, что экс-кандидат в президенты Белоруссии совершила опрометчивый поступок.

«Даже если её еще кто-то и поддерживал в Белоруссии, то сейчас точно плюнут!», — считает Светлана Г.

Напомним, 11 января бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сделала заявление, в котором предложила переименовать республику.