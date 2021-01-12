Москва, , 13:55 — REGNUM Партия «Возрождение аграрной России» прекратила своё существование. Ликвидировать политическое объединение потребовало Министерство юстиции РФ. Сегодня, 12 января, в ходе заседания по делу Верховный суд РФ иск ведомства удовлетворил.

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«Иск Министерства юстиции о ликвидации партии «Возрождение аграрной России» Верховным судом удовлетворён», — сообщили ТАСС в суде.

Уточняется, что решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Министерства юстиции РФ, с исковым заявлением в Верховный суд РФ о ликвидации общественной организации политической партии «Возрождение аграрной России» ведомство обратилось в ноябре 2020 года. Рассмотрение административного дела было назначено на 12 января 2021 года.

Напомним, ранее член Центризбиркома России Евгений Шевченко заявил, что под угрозой ликвидации могут оказаться сразу четыре политические партии РФ «вследствие невыполнения пункта закона о норме по участию в выборах в течение последних семи лет». Речь идёт о Российской партии садоводов, «Национальном курсе», «Народе против коррупции» и Родной партии.