Воротынский район, , 13:54 — REGNUM Следственное управление завершило расследование уголовного дела, возбужденного против заместителя главы администрации Воротынского района Нижегородской области Станислава Привалова, обвиняемого в превышения должностных полномочий.

Уголовное дело с обвинительным заключением следователи направили в суд.

В октябре 2019 года руководство Воротынской райадминистрации приняло к эксплуатации жилой дом, восемь квартир в котором предназначались для предоставления детям-сиротам.

В ходе строительно-технических судебных экспертиз выяснилось, что проект этого дома не соответствует нормам градостроительного законодательства, в связи с чем разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирного дома выданы незаконно.

Как установило следствие, именно обвиняемый дал указание подчиненным подготовить разрешение на строительство, а впоследствии и на ввод в эксплуатацию данного дома. То есть превысил свои полномочия.

«Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым полагались квартиры в этом доме, а также привело к незаконному расходованию районной администрацией 8,6 млн рублей бюджетных денег», — подчеркивают в региональном следственном управлении.