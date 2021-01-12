Москва, , 13:50 — REGNUM России удалось сформировать эффективную систему дистанционного образования на фоне пандемии. Об этом 12 января заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«В целом хочу сказать, что 2020 год был непростым для системы образования, но с основными вызовами мы справляемся. Что касается дистанционного обучения, домашнего обучения, то это была вынужденная мера в прошлом году, когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение», — заявил Кравцов.

По его словам, в России уже создана цифровая образовательная среда, которая «дополняет традиционное обучение, отвечает на вызовы и усиливает классическое образование».

«Весь контент в цифровой образовательной среде проверен, соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», — подчеркнул он.