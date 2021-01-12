Москва, , 13:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нурлана Нигматулина с успешно проведенными выборами.

«Основываясь на оценке депутатов Государственной думы, которые были наблюдателями на выборах, голосование было открытым и конкурентным», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по данным ЦИК Казахстана, партия «Нур-Отан», возглавляемая бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, одержала победу на прошедших в стране парламентских выборах, набрав 71,09% голосов избирателей.

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