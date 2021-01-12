Вашингтон, 12 января 2021, 13:47 — REGNUM Несмотря на ряд достойных похвалы достижений уходящего президента США Дональда Трампа, в историю он войдет как один из худших глав Белого дома, и тому есть три причины, пишет президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье, вышедшей 12 января в Strategist.
Безусловно, за четыре года своего правления Трампа сделал ряд «полезных дел»: добился сокращения корпоративного налога, начал давать более «трезвый» отпор «все более репрессивному, мощному и агрессивному Китаю», предоставил помощь Украине, часть которой находится под «российской оккупацией». Так же достойными похвалы достижениями Трампа Хаас назвал заключение нового торгового соглашения с Мексикой и Канадой.
Так, события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа осадила и штурмом взяла Капитолий США, стали кульминацией стратегии Трампа по демонизации средств массовой информации, нарушению установленных норм, пропаганде лжи, подрыву авторитета судов и оспариванию результатов президентских выборов. И хотя вина за действия погромщиков в Вашингтоне лежит не только на Трампе, п подстрекательство Трампа к незаконной деятельности и насилию стали последней каплей.
Тем не менее провальной внешнюю политику Трампа можно считать и по ряду других причин. Так, при нем Северная Корея увеличила свой ядерный арсенал и создала более эффективные ракеты для его доставки, несмотря на личную дипломатию Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Иран сократил время, необходимое для разработки ядерного оружия после одностороннего выхода администрации Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий, тогда как «диктатура» в Венесуэле укрепила свои позиции, а Россия, Сирия и Иран усилили свое влияние на Ближнем Востоке после того, как Америка вывела войска и отказалась от поддержки местных партнеров.
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В более широком смысле выход США из международных соглашений и институтов стал отличительной чертой внешней политики Трампа, равно как и его критика в адрес европейских и азиатских союзников Вашингтона, теплые отношения с авторитарными лидерами и игнорирование нарушений прав человека. В конечном счете влияние США на мировой арене ослабло.
Трамп унаследовал целый ряд отношений, союзов и институтов, которые, какими бы несовершенными они ни были, в течение 75 лет создавали контекст, в котором удалось избежать конфликта между великими державами, расширилась демократия и повысилось благосостояние и уровень жизни. Встав на путь смеси национализма, выражаемого в лозунге «Америка прежде всего», одностороннего подхода к принятию важных решений и изоляционизма, Трамп сделал все, что мог, чтобы разрушить многие из этих отношений и договоренностей, не заменив их ничем более достойным.