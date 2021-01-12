Вашингтон, , 13:47 — REGNUM Несмотря на ряд достойных похвалы достижений уходящего президента США Дональда Трампа, в историю он войдет как один из худших глав Белого дома, и тому есть три причины, пишет президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас в статье, вышедшей 12 января в Strategist.

«Наконец, можно с уверенностью заявить, что президент США Дональд Трамп покинет Белый дом, хотя и неохотно, 20 января. По мере того как к концу подходят его четыре года у власти, еще не рано поднять вопрос о том, как к нему будут относиться», — отметил Хаас.

«В историю Трамп войдет как знаковый президент США в том плане, что после него Америка и весь остальной мир сильно изменились. Он также будет считаться одним из худших, если не худшим президентом из всех, когда-либо занимавших этот пост», — добавил он.

Безусловно, за четыре года своего правления Трампа сделал ряд «полезных дел»: добился сокращения корпоративного налога, начал давать более «трезвый» отпор «все более репрессивному, мощному и агрессивному Китаю», предоставил помощь Украине, часть которой находится под «российской оккупацией». Так же достойными похвалы достижениями Трампа Хаас назвал заключение нового торгового соглашения с Мексикой и Канадой.

«Но эти и любые другие достижения ничтожны по сравнению с ошибками Трампа. Отчетливее всего выделяются три неудачи», — подчеркнул аналитик.

«Во-первых, это ущерб, который он нанес американской демократии», — продолжил он.

Так, события 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа осадила и штурмом взяла Капитолий США, стали кульминацией стратегии Трампа по демонизации средств массовой информации, нарушению установленных норм, пропаганде лжи, подрыву авторитета судов и оспариванию результатов президентских выборов. И хотя вина за действия погромщиков в Вашингтоне лежит не только на Трампе, п подстрекательство Трампа к незаконной деятельности и насилию стали последней каплей.

«Во-вторых, не последнюю роль сыграла пандемия COVID-19», — обратил внимание Хаас, заявив, что хотя распространение опасного патогена и началось по вине Китая, но именно из-за некомпетентности Трампа и недостаточности принимаемых им мер по меньшей мере 400 тыс. граждан станут жертвами коронавируса на момент его ухода с должности.

«Наконец, третьим фактором, по которому будут судить о Трампе в будущем, станет внешняя политика, которая подорвала позиции США в мире», — обратил внимание аналитик, в качестве части причин такого развития событий назвав нападки уходящего главы Белого дома на демократию и неспособность эффективным образом справиться с пандемией COVID-19.

Тем не менее провальной внешнюю политику Трампа можно считать и по ряду других причин. Так, при нем Северная Корея увеличила свой ядерный арсенал и создала более эффективные ракеты для его доставки, несмотря на личную дипломатию Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Иран сократил время, необходимое для разработки ядерного оружия после одностороннего выхода администрации Трампа из Совместного всеобъемлющего плана действий, тогда как «диктатура» в Венесуэле укрепила свои позиции, а Россия, Сирия и Иран усилили свое влияние на Ближнем Востоке после того, как Америка вывела войска и отказалась от поддержки местных партнеров.

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В более широком смысле выход США из международных соглашений и институтов стал отличительной чертой внешней политики Трампа, равно как и его критика в адрес европейских и азиатских союзников Вашингтона, теплые отношения с авторитарными лидерами и игнорирование нарушений прав человека. В конечном счете влияние США на мировой арене ослабло.

Трамп унаследовал целый ряд отношений, союзов и институтов, которые, какими бы несовершенными они ни были, в течение 75 лет создавали контекст, в котором удалось избежать конфликта между великими державами, расширилась демократия и повысилось благосостояние и уровень жизни. Встав на путь смеси национализма, выражаемого в лозунге «Америка прежде всего», одностороннего подхода к принятию важных решений и изоляционизма, Трамп сделал все, что мог, чтобы разрушить многие из этих отношений и договоренностей, не заменив их ничем более достойным.

«В ближайшее время исправить этот урон будет сложно, а то и невозможно. Трамп больше не будет президентом, но останется влиятельной фигурой в Республиканской партии и в стране», —заметил Хаас, по словам которого хотя хаос в мире царил и до Трампа, как до его избрания влияние США сокращалось, именно правление 45-ого президента поспособствовало ускорению этих тенденций.

«Суть в том, что он оставляет страну и мир в гораздо худшем состоянии, чем он унаследовал. В этом его печальное наследие», — заключил эксперт.