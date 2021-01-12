Сухум, , 13:46 — REGNUM Решение об ужесточении связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничительных мер приняли власти Абхазии. Об этом 12 января сообщает пресс-служба президента республики.

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«Запретить на территории Республики Абхазия до 10 февраля 2021 года деятельность объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары и иные объекты общественного питания), за исключением оказания услуг по доставке еды», — говорится в опубликованном распоряжении.

Также указывается, что на территории республики с 12 января запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте без защитных масок.

Отметим, до указанной даты в Абхазии уже было запрещено проведение массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий, а также закрыты театры, музеи, библиотеки, культурные центры, концертные и выставочные залы, детские сады, школы, кружки, спортивные, танцевальные, репетиционные залы, СПА-салоны, сауны и массажные салоны.