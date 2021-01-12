Москва, , 13:41 — REGNUM Демократическая партия США пытается любой ценой отвести общественное внимание от проведения выборов президента. Об этом 12 января заявил адвокат Григорий Красовский на телеканале «Россия 24».

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"Последний год в США показал, насколько всё политизировано. Политизировано всё, даже борьба с ковидом. И это привело к плачевным результатам в США», — заявил Красовский.

«Но, к сожалению, на сегодняшний день я как правоохранитель, когда смотрю на события в Капитолии 6 января, могу сказать следующее: если мы не пытаемся вычислить виновных, а кому это было выгодно? Это было выгодно демократам, чтобы слушания не состоялись по тем нарушениям, которые были зафиксированы в штатах, таких как Мичиган, Пенсильвания, Джорджия», — указал он.

6 января 2021 года группа протестующих, поддерживающих попытки действующего президента США Дональда Трампа отменить результат последних президентских выборов, штурмовала Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания. В ходе столкновений погибли четыре человека.